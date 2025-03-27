إعتقال مفتي سوريا السابق لدى محاولته مغادرة البلاد

ألقى أمن مطار دمشق القبض على المفتي في عهد النظام السابق، أحمد حسون، اليوم الخميس، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تم اعتقال حسون بعد محاولته السفر إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في عمان.

وأوضح المصدر، أن جواز سفره تم ختمه من قبل إدارة الهجرة والجوازات في المطار، إلا أن الأمن العام قام باقتياده إلى جهة مجهولة بعد ذلك، وقد تم تداول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حسون وهو معصوب العينين.

وشغل حسون منصب مفتي سوريا سابقا وكان معروفا بتأييده القوي لنظام بشار الأسد، ما جعله هدفا للانتقادات، خاصة بسبب مواقفه من الأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة.