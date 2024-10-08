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سوريا - لبنان - فلسطين

تفاصيل أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا وخليجها


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 105 صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال "إسرائيل"، على دفعتين، وخاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات في الجليل، وذلك بعد دقائق من خطاب ألقاه سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وفي وقت أعلن فيه الجيش عن عمليات برية محدودة في جنوب لبنان.

وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق عديدة في نفس الوقت.

وقد وصف جيش الاحتلال الرشقة الصاروخية بأنه الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت من جهتها عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوب عكا وفي كريات موتسكين في خليج حيفا.

أما موقع واينت الإخباري العبري فإن القصف الصاروخي الكثيف على حيفا في الشمال نفذ من مناطق بجنوب لبنان بدأ الجيش الإسرائيلي توغله فيها مساء الاثنين.

من جهته تحدث عمدة مدينة حيفا عن إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا بشكل مباشر، وقال إنه طلب إخلاء المصانع الكيميائية في خليج حيفا لكنه لم يتلق أي رد.

وطالب عمدة حيفا بموازنات لتعزيز الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا.

وكان حزب الله أعلن إطلاق رشقة صاروخية على مرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي في ديشون ودلتون، واستهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ دوت على إثرها صفارات الإنذار.

كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في شلومي وحانيتا وموقع المرج.

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