انصار الله يعلنون استهداف تل أبيب بطائرة جديدة لا تستطيع الرادارات اكتشافها

أصدرت جماعة أنصار الله اليمنية اليوم الجمعة، بيانا بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا".

واوضح البيان أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف: "أن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

وشدد البيان على أن "هذه العملية النوعية تؤكد امتلاك القوات المسلحة اليمنية بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة"، مشيرا إلى أنها "ستمضي في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمِه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة".