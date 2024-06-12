حماس تطلب تعديلات على مقترح بايدن لوقف اطلاق النار

اعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن حماس طلبت العديد من التعديلات على مقترح بايدن ، وبعضها مقبولة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في الدوحة:"يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر ،وإن الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع الصفقة التي اقترحتها حماس في السادس من أيار ، وحماس اقترحت عديدا من التعديلات على المقترح، وقد ناقشنا تلك التعديلات".

وأضاف بلينكن "سنواصل العمل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة وسنطرح خلال الأسابيع القادمة أفكارا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب