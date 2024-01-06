ردا على اغتيال العاروري .... حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من انواع متعددة

اعلن حزب الله اللبناني اليوم عن استهداف احدى القواعد العسكرية الاسرائيلية المهمة

وتعتبر هذه العملية هي الاولى التي تستهدف العمق الاسرائيلي وبمثابة كسر لقواعد الاشتباك

وقال بيان للحزب اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من انوع متعددة واوقعت فيها اصابات مباشرة ومؤكدة

واشار البيان ان استهداف قاعدة “ميرون” يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير صالح العاروري وإخوانه بالضاحية

واوضح البيان ان قاعدة “ميرون” تقع على قمة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة وتعتبر مركزاً للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا ‏و “متسبيه رامون” جنوبًا