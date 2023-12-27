صورة حديثة لقائد كتائب القسام محمد الضيف

يعتبر محمد الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل، ومازال حذراً ويحرص ان لايتعرض للاغتيال اوالإعتقال ونفذ منها مرات عديدة، والصورة الوحيدة الحقيقية المتداولة سابقا له هي صورة عمرها عقود من الزمن.

لكن صحيفة جيروزاليم بوست، نشرت اليوم الأربعاء ونقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، صورة جديدة ذكرت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

وطبقاً لما اوردته مصادر رسمية إسرائيلية، فإن تل أبيب تعتقد طوال سنوات أن صحة محمد الضيف ليست على ما يرام، وأن المولود باسم (محمد دياب إبراهيم المصري) قبل 58 عاما في غزة، يخضع دائما لرعاية صحية، ويتنقل بسيارات إسعاف، أو جالس باستمرار كما المشلول على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة، بحسب ما استنتجت من مطاردته طوال سنوات!

بينما كشفت معلومات استخباراتية جديدة عن حالة محمد الضيف الصحية بصورة فاجأتها، بعد اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن أبو خالد المعروف بلقب محمد الضيف يتمتع بحالة صحية جيدة على عكس ما كان متداولا ومعروفا، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي مؤخرا.

وقد وعد الجيش بمكافأة قيمتها 100 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عن محمد ضيف.