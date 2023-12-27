سوريا - لبنان - فلسطين

صورة حديثة لقائد كتائب القسام محمد الضيف


يعتبر محمد الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل، ومازال حذراً ويحرص ان لايتعرض للاغتيال اوالإعتقال ونفذ منها مرات عديدة، والصورة الوحيدة الحقيقية المتداولة سابقا له هي صورة عمرها عقود من الزمن.

لكن صحيفة جيروزاليم بوست، نشرت اليوم الأربعاء ونقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، صورة جديدة ذكرت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

وطبقاً لما اوردته مصادر رسمية إسرائيلية، فإن تل أبيب تعتقد طوال سنوات أن صحة محمد الضيف ليست على ما يرام، وأن المولود باسم (محمد دياب إبراهيم المصري) قبل 58 عاما في غزة، يخضع دائما لرعاية صحية، ويتنقل بسيارات إسعاف، أو جالس باستمرار كما المشلول على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة، بحسب ما استنتجت من مطاردته طوال سنوات!

بينما كشفت معلومات استخباراتية جديدة عن حالة محمد الضيف الصحية بصورة فاجأتها، بعد اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن أبو خالد المعروف بلقب محمد الضيف يتمتع بحالة صحية جيدة على عكس ما كان متداولا ومعروفا، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي مؤخرا.

وقد وعد الجيش بمكافأة قيمتها 100 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عن محمد ضيف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
برلماني لبناني: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع إسرائيل وجاهزون لكل الاحتمالات
صورة حديثة لقائد كتائب القسام محمد الضيف
كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف قوات الاحتلال وتدمير آلياتها المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
بالفيديو .... اقترب من الدبابة وألصق بها لغم.. القسام تبث مشاهد لقنص واستهداف جنود وآليات الاحتلال
"القسام" تعلن استهداف 40 جندياً إسرائيلياً شمال غزة
 إستهداف 40 جندياً صهيونياً شمال غزة
حزب الله يستهدف ‏قاعدة بيت هلل العسكرية وتجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا
استشهاد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية في سوريا
مجزرة جديدة إرتكبها جيش الإحتلال بإستهداف مخيماً وسط غزة!
دعوة لإنشاء محكمة دولية تخص حرب غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك