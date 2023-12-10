عدوان إسرائيلي جديد على محيط العاصمة دمشق!

نقلاً عن الوكالة السورية للأنباء (سانا)، أنه سُمع مساء اليوم الأحد دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، فيما يجري التحقق من طبيعتها.

وأفادت سانا أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق. وأكد التلفزيون السوري أن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان".

ويذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول ،قد أفاد مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.