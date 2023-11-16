سوريا - لبنان - فلسطين

انقطاع تام لخدمات الاتصالات في غزة


أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، رفع أربع سيطرات في جانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان أن "القوات الامنية باشرت برفع عدد من السيطرات (قاسم ابو الگص، شارع الگريعات، حي تونس، شارع ٦٠٠ /شارع المشاتل) بالاضافة الى فتح جميع ممرات سيطرة العلاج الطبيعي في جانب الرصافة".

وأضافت، أن "ذلك جاء بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم".

ونوهت الى أنها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الخطط الموضوعة من قيادة عمليات بغداد".

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