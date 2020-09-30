السيد نصر الله: اميركا بدأت باحياء داعش في العديد من المناطق منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني

اكد امين عام حزب الله السيد نصر الله انه “منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت اميركا باحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان”،

مردفا القول “القضية هنا ان المعركة ليست معركة في بلد دون بلد، ولبنان جزء من هذه المنطقة وهذا ما يحصل باحياء داعش الارهابي”.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة له مساء الثلاثاء “يجب التوقف مليا امام ما حصل في الاسابيع الماضية من احداث امنية في الشمال بدءا مما حصل في بلدة كفتون وما حصل في المواجهات الاخيرة مع الارهابيين وصولا لما حصل في وادي خالد وما قام به فرع المعلومات ومن ثم ما جرى مع الجيش”، وتقدم “بالتحية والتعزية لسقوط شهداء وللتضحيات التي قدمت في الدفاع عن لبنان”، وتابع “يجب ان نقدر الموقف الشعبي في الشمال بالوقوف الى جانب الجيش والقوى الامنية”.

ولفت السيد نصر الله الى انه “تبين ان هذه الخلايا متنوعة من حيث التشكيل والتسليح، ما يعني ان هذه المجموعات لم تكن تتحضر لعمليات محدودة هنا او هناك وانما تتحضر لعمل امني كبير”،

واضاف “لعل الايام المقبلة ستكشف حجم الانجاز الامني للجيش والقوى الامنية واي بلاء دفعه الله عن لبنان ومنطقة الشمال”،

وتابع “سبق ان حذرنا من عملية إحياء لداعش في العراق وسوريا ولبنان البعض رد بشكل حاقد وجاهل ما يمنع بعض الناس من قراءة ما يجري”.

واشار السيد نصر الله الى انه “منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت اميركا باحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان”،

واضاف “القضية هنا ان المعركة ليست معركة في بلد دون بلد، ولبنان جزء من هذه المنطقة وهذا ما يحصل باحياء داعش الارهابي