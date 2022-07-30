ماذا تفعلون حين ترون الفتنة !!!

حينما ترون الفتنة قد أكلت بعض الناس، وهاجَ بها وماجَ البعض فلا تأسَوا عليهم ولا تبتئسوا، فإنَّ النّار لا تأكل الزرع الأخضر وإنّما تأكل الزرع الذي تيبَّسَ من الفتنة السابقة أو كاد ولكنّه لم يعتنِ ببصيرتِهِ ولم يهتم بإعادة النضارة لقلبهِ فجاءت الفتنة الحاليّة لتأكله وَلْيغدوا هشيماً تذروه الرياح.

إنّ الفتن بطبيعتها تعمل على حجب عيون البصيرة وتُعميها، والسعيد من عمل على أن يكون فَطِناً ومشغولاً بالنظر الى إمام زمانه(صلوات الله عليه) ومن يمثله بالحق دون بقية الناس؛ إذ لا يأتي منه ضلالًا ولا يوردك في ضلال؛ بل هو الذي جعله الله لنا عصمة وملاذاً، أمّا غيره ممّن نصّب نفسه أميراً للناس وزعيماً لهم فإنّه وأمثاله معرّضون لأنيابِ الفتن ومخالبها،والحكمة تقتضي دوماً أن لا ترجو مفتوناً سُحِرَ بنفسه تقحّم بالناس لا يعرف أيّاً من أيٍّ سيّان لديه الحق والباطل والصالح والطالح، أو تقحّموا به فيما لا يعلم مستقرّ ما يذهب إليه ومنتهاه، فهؤلاء أقرب إلى نارِ الفتن وربّما هم موقدوها وسيخذلوك أو يكادون لتحترق بهذه النار لتكون حصاداً لمآربهم أو سُلَّماً لما يصبون إليه.

‏عصمنا الله واياكم من مضلات الفتن وانقذنا بمهدي آل محمد ص، فهو بدر الليالي المظلمة، ولنستغث به فهو غياث من لا غياث له

‏⁧ #من_لثارات_الحسين_غير_المهدي_ع⁩