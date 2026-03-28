الصين: فتح تحقيقين لمواجهة السياسات التجارية الأميركية

فتحت الصين تحقيقين بشأن الممارسات التجارية الأميركية، في إشارة إلى تصميمها على التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل زيارته للبلاد في أيار، حيث ذكرت وزارة التجارة الصينية أن "التحقيقين الجديدين جاءا في رد فعل على إعلان ترامب فتح تحقيقين في وقت سابق من الشهر الجاري ضد عدة دول، من بينها الصين".

وأوضح بيان الوزارة إن "التحقيقين الصينيين تم إطلاقهما لحماية مصالح الصناعات الصينية ذات الصلة"، معربا عن "معارضة شديدة للتحقيقين الأميركيين".

كما أضافت أن "أحد التحقيقين سيبحث بشأن السياسات الأميركية التي تقيد دخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، والسياسات التي تضع حدا أقصى للصادرات الأميركية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة للصين، فيما يركز التحقيق الآخر على حدود صادرات الصين من الطاقة النظيفة"، وتابعت الوزارة أن "التحقيقين من المتوقع أن يستغرقا ستة أشهر وقد يتم تمديدهما ثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر".