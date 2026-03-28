الصفحة الدولية

روسيا: نسعى لحل أزمة إيران وندعم مبادرات تركيا ومصر وباكستان


 

 

أكد مبعوث الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، اليوم السبت، مواصلة موسكو جهود الوساطة لحل أزمة إيران، معربا عن دعم روسيا مبادرات تركيا ومصر وباكستان للتسوية، كما أضاف، "تتسق جهودنا مع مبادرات السلام التي تطرحها دول المنطقة ولاسيما تركيا ومصر وباكستان، والتي ندعمها بنشاط".

فيما شدد على ضرورة أن "تتخلى الدول غير الإقليمية عن التدخل في شؤون الشرق الأوسط، وتتخلص من مخاوفها الاستعمارية، والعمل بدلا من ذلك على مبادئ تشجيع الحوار والتسوية الدبلوماسية للخلافات، وبناء نظام أمني قائم على التعاون". كذلك ذكر"على هذا الأساس نبذل جهود الوساطة ونحن على استعداد للتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك