الحكومة الألمانية: نرفض إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، رفضها إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز، حيث ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريحات صحفية إن "ألمانيا رفضت إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز". وأضاف أن "الهجوم البري (الإسرائيلي) في لبنان قد يفاقم الأوضاع الإنسانية".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن فتح مضيق هرمز ليس بالمهمة السهلة، فيما أشار إلى وجود نية للتفاوض مع إيران بشأن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.