الخارجية الإيرانية: مجلس الأمن الدولي أصبح أداة لتنفيذ السياسات الأمريكية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي أصبح أداة لتنفيذ السياسات الأمريكية، حيث ذكر بقائي، أنه "طلبنا منذ البداية من دول المنطقة عدم استخدام أراضيها للهجوم علينا"، مبيناً أن "مجلس الأمن الدولي أصبح أداة لتنفيذ السياسات الأمريكية"، وتابع، أنه "لا عداء بين إيران ودول المنطقة فنحن جيران إلى الأبد"، مؤكداً أن "الأعداء يحاولون الوقيعة بيننا وبين دول المنطقة".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام