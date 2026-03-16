الاتحاد الأوروبي: سنناقش كيفية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن التحرك لمناقشة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فيما أعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب، حيث ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد سيناقش كيفية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، إذ تحدثنا إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن إغلاق المضيق"، مبينة أن "إغلاق مضيق هرمز تطور خطير جدا لإمدادات النفط والطاقة".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيناقش إمكانية تغيير تفويض مهمة أسبيدس البحرية"، مشيرة إلى أن "تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على النفط الروسي سابقة خطيرة". كذلك أشارت إلى ان "الحرب في إيران تؤدي لارتفاع أسعار النفط"، معربة عن "قلقها البالغ جراء ذلك".