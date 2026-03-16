الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي: سنناقش كيفية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً


 

 

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن التحرك لمناقشة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فيما أعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب، حيث ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد سيناقش كيفية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، إذ تحدثنا إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن إغلاق المضيق"، مبينة أن "إغلاق مضيق هرمز تطور خطير جدا لإمدادات النفط والطاقة".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيناقش إمكانية تغيير تفويض مهمة أسبيدس البحرية"، مشيرة إلى أن "تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على النفط الروسي سابقة خطيرة". كذلك أشارت إلى ان "الحرب في إيران تؤدي لارتفاع أسعار النفط"، معربة عن "قلقها البالغ جراء ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمارات: تعرض ميناء الفجيرة لهجوم جديد
الخارجية الصينية: ندعو إلى تهدئة الوضع وخفض التصعيد في مضيق هرمز
إيران: استشهاد 25 مدنياً وإصابة 40 آخرين جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على خوزستان
مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يشير إلى تهديد في البحر الأحمر ويكشف عن هدف جديد له
الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج
وفاة مذيع قناة الجزيرة القطرية الإعلامي جمال ريان
عراقجي: مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر ولم نغلق مضيق هرمز
الحرس الثوري: العديد من الصواريخ لم نستخدمها بعد
لاريجاني يكشف مخططاً لافتعال حادثة مشابهة لهجمات 11 سبتمبر واتهام إيران بها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك