الإمارات: تعرض ميناء الفجيرة لهجوم جديد

اكد وكالة رويترز، اليوم الاثنين، تعرض ميناء الفجيرة الإماراتي لهجوم جديد، حيث ذكرت رويترز : إن "ميناء الفجيرة الإماراتي تعرض لهجوم جديد".

وأضافت ان "عمليات تحميل النفط في الميناء تم تعليقها بعد الهجوم"، فيما أكد المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة، ان "حريقاً اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، إثر استهداف بطائرة مسيّرة من دون إصابات"، وتابعت، ان "فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث وتواصل جهودها للسيطرة عليه". كم كانت وكالة بلومبرغ قد نشرت أمس الأحد، استئناف العمل بميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرضه لهجوم بمسيّرات أمس.