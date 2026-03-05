تقرير أمريكي: الغدوان على إيران يكلف واشنطن مليار دولار يومياً

كشفت صحيفة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، أن التقديرات الأولية داخل الكونغرس تشير إلى أن تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران قد تبلغ نحو مليار دولار يومياً.

ونقلت الصحفية المتخصصة في شؤون الأمن القومي نانسي يوسف، عبر منصة "إكس"، عن مسؤول في الكونغرس قوله: إن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدّرت الكلفة اليومية للعمليات العسكرية ضد إيران بنحو مليار دولار، من دون صدور تأكيد رسمي علني من البنتاغون حتى الآن".

وبحسب تقديرات مستقلة، فإن الضربات التي نُفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من العملية العسكرية كلّفت نحو 779 مليون دولار، يضاف إليها قرابة 630 مليون دولار لتكاليف إعادة التموضع وحشد القطع الجوية والبحرية، ما يرفع إجمالي كلفة اليوم الأول إلى نحو 1.4 مليار دولار.

في المقابل، قدّر باحثون في نموذج بنسلفانيا – وورتون (PWBM) الكلفة المباشرة للعملية العسكرية ما بين 40 و95 مليار دولار، مع ترجيح أن تبلغ نحو 65 مليار دولار إذا بقيت مدة العمليات محدودة، محذرين من ارتفاع كبير في حال استمرار الحرب لأسابيع.

كما تشير تقديرات مراكز بحثية إلى أن مجمل الإنفاق العسكري الأمريكي الإضافي في المنطقة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك العملية ضد إيران، تجاوز 30 مليار دولار، مع احتمال وصول الأثر الاقتصادي الكلي للحرب إلى نحو 210 مليارات دولار إذا طال أمدها.