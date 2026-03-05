الصفحة الدولية

مضيق هرمز: شلل حركة الملاحة يهدد الاقتصاد العالمي ويرفع أسعار النفط والأسمدة


ضمن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، توقفت حركة الملاحة تماما، مما ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية واسعة النطاق قد تطال أسواق الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، حيث يشكل المضيق شريانا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره 25% من تجارة النفط البحرية في العالم و20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما يعبره نحو 33% من الأسمدة العالمية، بما في ذلك الكبريت والأمونياك، إضافة إلى كونه طريقاً رئيسياً للألمنيوم والسكر، وفقاً لبيانات شركة كبلر لتحليل التجارة.

كما أعلن قائد في الحرس الثوري الإيراني، أن المضيق "مغلق" وأن أي سفينة تحاول المرور عبره "ستشعل فيها النيران". وتأتي هذه التهديدات بالتزامن مع شن الولايات المتحدة ضربات على سفن حربية إيرانية في محاولة لتقليل قبضة طهران على هذا الممر الحيوي.

وفي رد على التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستعرض "على الفور تأمينا وضمانات ضد المخاطر السياسية" لناقلات الطاقة والسفن في منطقة الخليج، متعهداً بأن البحرية الأمريكية سترافق الناقلات عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وقال هاكان كايا، كبير مديري المحافظ في شركة "نيوبيرجر بيرمان" لإدارة الاستثمارات، إنه بينما يمكن لشركات النفط استيعاب تباطؤ لمدة أسبوع أو أسبوعين، فإن "الإغلاق الكامل أو شبه الكامل الذي يستمر لمدة شهر أو أكثر سيتطلب تدمير الطلب بمستويات يمكن أن تدفع النفط الخام إلى أرقام ثلاثية، وتدفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي نحو مستويات أزمة 2022 أو تتجاوزها".

ومع تقييد الوصول إلى النفط، سجلت أسعار البنزين والوقود قفزات حادة. وتوقع توم كلوزا، محلل النفط في شركة "غلف أويل"، أن يصل متوسط سعر البنزين الوطني في الولايات المتحدة إلى ما بين 3.25 و3.50 دولار للغالون في الأسابيع المقبلة. كما تشهد تكلفة وقود الطائرات ارتفاعاً مماثلاً، مما ينذر بزيادة أسعار السفر والنقل الجوي.

لكن المحللين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة، بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم، أصبحت أقل اعتمادا على واردات الطاقة مقارنة بفترة أزمة 1979، عندما تسبب اضطراب إمدادات النفط الإيرانية في صدمة اقتصادية كبرى.

ويشكل تأثر إمدادات الأسمدة العالمية مصدر قلق إضافي، خاصة بالنسبة للمزارعين الأمريكيين. وأعلنت شركة قطر للغاز المسال، الثلاثاء، وقف إنتاج العديد من المنتجات بعد تعرض بعض منشآتها لضربات بطائرات مسيرة.

وكشفت فيرونيكا ناي، كبيرة الاقتصاديين في معهد الأسمدة الأمريكي، أن نحو 30% من الإنتاج العالمي للأمونيا و50% من اليوريا "إما متورط في هذا الصراع أو معرض للخطر". وأضافت أن السعودية وحدها تزود الولايات المتحدة بنحو 40% من وارداتها من الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة.

كما حذرت ناي من أن استمرار الحرب سيرفع تكاليف الأسمدة على مزارعي المحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح والقطن، مما قد ينعكس سلباً على أسعار الغذاء عالميا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية الروسية: نرفض تضرر دول الخليج وندعو لوقف مؤقت للهجمات
مضيق هرمز: شلل حركة الملاحة يهدد الاقتصاد العالمي ويرفع أسعار النفط والأسمدة
دوي انفجارات في الدوحة والبحرين
الحرس الثوري: المرور والعبور من مضيق هرمز سيكون بيدنا
إيران: 30 جريحاً وانهيار وحدات سكنية خلال قصف استهدف شارع شاهين
الخارجية الروسية: أحد أهداف العملية ضد إيران إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط
إيران تعلن تضرر بعض منشآت المياه والكهرباء
طهران: تأجيل مراسم وداع سماحة السيد الشهيد الخامنئي (رضوان الله عليه )
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد أي خطر تسرب إشعاعي في إيران
دوي 9 انفجارات متتالية شرقي العاصمة طهران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك