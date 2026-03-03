الصفحة الدولية

أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام


واصلت أسعار الغاز ارتفاعها اليوم الثلاثاء حيث تجاوزت حاجز 650 دولارا للألف متر مكعبة للمرة الأولى منذ فبراير 2023 على خلفية المواجهة بين إيران، والولايات المتحدة وإسرائيل، إذ ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مركز الطاقة (TTF) في هولندا إلى 656 دولارا لكل ألف متر مكعب أو 54.46 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وقد تجاوزت الزيادة في الأسعار منذ بداية اليوم 20%.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم استهدف أكبر مجمع لإنتاج الغاز في قطر، حيث تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا، وتسعى لتوسيعها إلى 142 مليون طن.

كما أثرت على أسعار الغاز تهديدات مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء إبراهيم جباري بـ"حرق" أي ناقلة تحاول عبور مضيق هرمز، في تصعيد خطير يهدد سلاسل التوريد العالمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذيرات للامريكيين في السعودية
اضطرابات في الملاحة الجوية: تعليق الرحلات وإجلاء الرعايا يتصدران أولويات شركات الطيران
تحذيرات من تداعيات اقتصادية قاسية،حرب الخليج تهدد أوروبا
أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في 3 أعوام
شركات الطاقة الهندية تعلن تخفيض إمدادات الغاز للمشترين المحليين بدءاً من اليوم
الجيش الإيراني: استشهاد 13 جندياً إثر هجوم صهيوني على قاعدة كرمان الجوية
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق 4 صواريخ كروز على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
إيران: تشيّع 168 شهيداً من ضحايا مجزرة مدرسة شجرة طيبة في ميناب
الخارجية الصينية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الحرب
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك