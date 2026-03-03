الصفحة الدولية

شركات الطاقة الهندية تعلن تخفيض إمدادات الغاز للمشترين المحليين بدءاً من اليوم


 

أفادت تقارير صحفية دولية، اليوم الثلاثاء، بأن كبرى شركات الطاقة الهندية بدأت رسمياً بخفض إمدادات الغاز للمشترين المحليين، على خلفية اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن "شركتي (غيل) الهندية و(مؤسسة النفط الهندية) أبلغتا زبائنهما بخفض كميات الغاز الموردة بنسب متفاوتة، اعتباراً من اليوم، بسبب نقص الشحنات الواصلة من مصادر الإنتاج الخارجية".

وأضافت المصادر أن "هذا الإجراء جاء نتيجة تعثر وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال جراء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فضلاً عن توقف بعض المنشآت الحيوية في دول الجوار الإقليمي عن التصدير بشكل مؤقت، مما دفع الشركات الهندية للبحث عن بدائل في السوق الفورية بأسعار مرتفعة".

كذلك أوضحت التقارير أن "هذا الانخفاض سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة في الهند، وسط مخاوف من امتداد الأزمة لتشمل وقود النقل والغاز المنزلي في حال استمرار تعطل الملاحة الدولية".

