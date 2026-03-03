إيران: تشيّع 168 شهيداً من ضحايا مجزرة مدرسة شجرة طيبة في ميناب

شيعت جماهير غفيرة في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، اليوم الثلاثاء، جثامين 168 شهيداً من ضحايا "مجزرة مدرسة شجرة طيبة" بمدينة ميناب، الذين سقطوا جراء القصف الجوي الامريكي - الصهيوني الأخير الذي استهدف المنشآت المدنية في المنطقة، حيث انطلقت مراسيم التشييع بمشاركة آلاف المواطنين والمسؤولين المحليين، وسط أجواء من الحزن والغضب الشعبي العارم، تنديداً باستهداف المؤسسات التعليمية وسقوط العشرات من التلاميذ والكوادر التدريسية بين شهيد وجريح، كذلك أعلنت محافظة هرمزكان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وفاءً لأرواح الضحايا.

فيما أكدت المصادر الرسمية في المحافظة أن "المرافق الصحية استنفرت جهودها لعلاج الجرحى المصابين في القصف، فيما طالبت الجهات الحقوقية بضرورة تجنيب المنشآت المدنية والتعليمية الصراعات العسكرية الجارية".