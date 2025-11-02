طهران تعلن تلقيها عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية الإيرانية، "تلقت مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

ونقلت وكالة أنباء "إس إن إن" الإيرانية، عن مهاجراني قولها: "تلقت وزارة الخارجية رسائل تتضمن مقترحا لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".

ولم تحدد مهاجراني الدولة التي أرسلت الرسائل، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها "في الوقت المناسب"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.