محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة

ذكر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إننا لم نستخدم بعد ورقة النفط، ولا ورقة مضيق هرمز، ولم نلجأ لأصدقائنا، ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الجديدة في الحرب مع إسرائيل حيث وجّه اللواء محسن رضائي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، رسائل واضحة لإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لا تزال تحتفظ بأوراق قوة استراتيجية لم تستخدم بعد، وأنها مستعدة لـ"معاقبة إسرائيل بشكل يجعلها تتعلم الأدب"، على حد تعبيره.

وفي كلمة له بثتها قناة "صابرين نيوز"، قال رضائي إن "الهدف الأول لإسرائيل كان إسقاط النظام الإيراني، وقد تم إحباط هذا الهدف خلال أول 48 ساعة من المواجهة".

رضائي توجه بالشكر إلى الشعب الإيراني، مؤكدا أن "الدعم الشعبي لرسل الثورة والمقاتلين كان حاسما"، واصفا الأيام السبعة الماضية بأنها "أيام من معركة لا تعرف الكلل خاضها أبناء الجمهورية الإسلامية".

وقال: "لقد بدأتم أيها الشعب الإيراني جهادا من نوع مختلف.. جهادا من أجل الكرامة والوطن"، مشيرا إلى أن "تضحيات الشعب كانت غير مسبوقة"، داعيا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مظاهرات ما بعد صلاة الجمعة، ووصف تلك المشاركة بأنها "لا تقل عن إطلاق الصواريخ".

ووصف رضائي الحرب الحالية بأنها "أشرف الحروب التي خاضتها إيران"، مؤكدا أن "إسرائيل هي أحقر وأخبث عدو في التاريخ"، وأن هذه الحرب تظهر بوضوح الفارق بين الحق والباطل. وأضاف أن "أكثر من نصف شعوب العالم ستسعد بانتصار إيران".

وفي لهجة تهديدية واضحة، كشف رضائي أن طهران لم تستخدم حتى الآن أوراقها الكبرى، قائلا: "لم نستخدم ورقة النفط، ولم نستخدم ورقة مضيق هرمز، ولم نستخدم حلفاءنا، ولم نستخدم تكنولوجيا الصواريخ الحديثة بعد".

كما أكد أن إيران كانت تتوقع اندلاع الحرب منذ شهر مارس، وقد عملت منذ ذلك الحين على مضاعفة قدراتها الصاروخية، واستعدادها للرد.

وفي رسالة موجهة للإسرائيليين، قال رضائي: "نأخذ بالحسبان المدنيين، وقلنا مرارا للشعب الإسرائيلي أن يفر. نحن لا نزال نتحلى بالصبر وندير الأمور، لكننا لن نصمت أمام أي عدوان".

وأضاف: "لا يمكننا السكوت على قاعدة عسكرية متنكرة في زي مستشفى، إذا كانت تطلق منها الهجمات ضدنا، فسنضربها وقد فعلنا ذلك".

كذلك أكد أنه في الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن مزيد من الأسلحة الإيرانية الجديدة.

فيما كشف رضائي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الولايات المتحدة، إما الدخول في الحرب إلى جانبه، أو الضغط من أجل وقف إطلاق النار

وختم رسائله بقوله: "يجب أن نعاقب إسرائيل بشكل يجعلها تتعلم ألا تتجاوز الآخرين"، مضيفا: "نحن لا نرغب في حرب طويلة، لكن المعتدي يجب أن يعاقب بما يكفي لئلا يكرر فعلته"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم"، وأن "القيادة مستعدة للتضحية من أجل الشعب".