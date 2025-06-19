"أكسيوس": شكوك في ذهن ترامب بشأن فعالية القنابل الخارقة للتحصينات ضد إيران

ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على مساعديه بشأن مدى فعالية خطة قصف تحصينات إيران الضخمة، موضحا أن الشكوك بعدم النجاح أحد أسباب تردده في توجيه الضربة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن "مستشاري الرئيس دونالد ترامب، قالوا إن سؤالا رئيسيا يدور في ذهنه هذه الأيام: إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل وألقت قنابلها الخارقة على التحصينات الضخمة، فهل ستدمر فعليا أكثر منشآت إيران النووية تحصينا؟".

وأضاف: "تعد شكوك ترامب يوم الأربعاء بشأن يقين النجاح أحد أسباب استمرار تساؤله عما إذا كان سيمضي قدما في توجيه ضربة، ويريد ترامب التأكد من أن مثل هذا الهجوم ضروري، ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط - والأهم من ذلك كله، أن يحقق هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما يقول مسؤولون أمريكيون".

وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس": "هل سنكون مستعدين لضرب إيران، في الحقيقة لسنا مقتنعين بعد بضرورة ذلك، أعتقد أن الرئيس ليس مقتنعا تماما بذلك".

وذكر الموقع: "إذا دخل ترامب الحرب، فمن شبه المؤكد أنه سيستهدف تدمير منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، المقامة في جبل جنوب طهران، وهي على رأس قائمة أهداف إسرائيل، لكن الأخيرة تفتقر إلى القنابل الخارقة للتحصينات، التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، اللازمة لتدميره جوا، بالإضافة إلى قاذفات بي-2 التي تحملها".

وقال ترامب يوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر تدمير "فوردو" ضروريا: "نحن الوحيدون القادرون على ذلك، لكن هذا لا يعني أنني سأفعل ذلك، لقد سألني الجميع عن ذلك، لكنني لم أتخذ قرارا بعد".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر تدمير منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية "فوردو" شرطا أساسيا لإبرام اتفاق مع طهران.

وسأل ترامب مستشاريه العسكريين تحديدا "عما إذا كانت القنابل الخارقة للتحصينات ستدمر فوردو، وفقا لمسؤول أمريكي، وأبلغ مسؤولو البنتاغون ترامب بثقة تامة في ذلك، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ترامب مقتنعا تماما".

و"لم تستخدم قنابل MOP في ساحة المعركة قط، على الرغم من أنها خضعت لعدة اختبارات أثناء تطويرها"، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

ويزعم الأمريكيون أن القنبلة (MOP)، التي يبلغ طولها ستة أمتار، والتي تلقى من قاذفة شبحية من طراز بي-2، قادرة على اختراق أكثر من 60 مترا من الصخور والتربة بقوة حركية هائلة قبل أن تنفجر.

لكن مع هذا، قد لا تكون القنبلة الأمريكية الأقوى كافية لتدمير منشأة "فوردو" الأكثر حماية، والتي تقع داخل جبل تحت ما يصل إلى 80 مترا من الصخور والتربة، على الرغم من أن القنبلة تم تطويرها لهذا الغرض.

هذا ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "بعض المنشآت الأكثر حساسية في فوردو ربما تكون مدفونة على عمق، يصل إلى نصف ميل تحت الأرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غياب أي ضمانات بأن ضربة ناجحة بالقنابل، أو حتى سلسلة من الضربات، من شأنها أن تدمر معظم أو كل المخزون النووي الذي يزعم أنه مخصب بالفعل في فوردو، يذكرنا بمأزق مماثل واجهته الولايات المتحدة في الماضي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962".

كما ذكرت تقارير أنه "رغم القدرات المرعبة التي تتمتع بها قاذفات بي-2، فإن أي مهمة لتدمير منشأة فوردو ستواجه صعوبات تكتيكية أخرى، أولها أن إسقاط أكثر من قنبلة على المنشأة قد يتطلب من القاذفة الشبحية أن تحلق فوق هدفها، مما يجعلها عرضة للدفاعات الجوية الإيرانية".