العراق يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني للمشاركة في القمة العربية

سلم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم السبت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لحضور مؤتمر القمة العربية، حيث ذكر بيان للوزارة, أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مؤكدا على أهمية هذه القمة خاصة خلال المرحلة الحالية وما تمر به المنطقة العربية.

وأضاف البيان، أن وزير الداخلية سلم رئيس مجلس السيادة السوداني دعوة رسمية لحضور القمة العربية، كما بيّن، انه على هامش اللقاء جرى مناقشة مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.