إيران: عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة دون قيود

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش روتينية على المنشآت النووية الإيرانية، دون أي قيود من طهران".

وقال إسلامي، خلال زيارته لمعرض الإنجازات النووية، إن "إيران تلتزم بالضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي"، مضيفًا أن "زيادة الأنشطة النووية تستوجب بطبيعتها زيادة مستوى التفتيش"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا".

وأشار إسلامي إلى ما وصفه بـ"حملة دعائية إسرائيلية ضد برنامج إيران النووي السلمي"، معتبرًا أن "الادعاءات المزعومة ملفقة بهدف تحريض العالم".

وأضاف إسلامي أن بلاده "مستمرة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقيق في موقعين"، مؤكدا أن "جميع الأنشطة تسير وفق الاتفاقيات المشتركة".