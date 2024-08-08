الصفحة الدولية

تركيا تقرر الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية


تعتزم تركيا،  تقديم طلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن أنقرة لديها كل الحق بالانضمام إلى القضية لأنها تعتبر طرفا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1948.

وبحسب الوكالة، تستند تركيا في انضمامها إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي من خلالها يمكن للبلد إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتفسير اتفاقية بعض أطرافها ليست من أطراف القضية، ويجب على الأمين العام للمحكمة إخطار هذه الدول فورا، وكذلك يحق لأي دولة على علم بذلك أن تنضم إلى القضية، لكن إذا مارست هذا الحق، فإن التفسير الذي يقضي به الحكم يكون ملزما لها بالقدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الانضمام إلى القضية تقوم وفق قواعد معينة أبرزها أن المحكمة تقوم بإخطار طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية، وبعد ذلك تتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر.

كما يجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيا.

 

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "نعتزم تقديم ملف، يوم الأربعاء (المقبل)، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".

ووصل فيدان إلى مصر، يوم اول أمس الأحد، وزار معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.

وزير الخارجية التركي من القاهرة: منطقتنا تشهد طوقا من النيران

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إسرائيل قتلت المفاوض الرئيسي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/ أيار الماضي، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب العملية، التي قامت بها الدولة اليهودية في رفح.

وأمرت المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول غزة من قبل بعثات التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا تقرر الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
السودان يتهم الإمارات بالدعوة لانتهاك سيادته تحت غطاء المساعدات
مسؤول عسكري أمريكي: إيران قامت باستعدادات وتحركات عسكرية توحي بهجوم قادم كبير على إسرائيل
بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب
نائب وزير الخارجية السعودي: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين
تركيا تقدم طلبا للانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل!
واشنطن تتهم تركيا بالالتفاف على العقوبات ضد روسيا
تقارب كبير بين مصر وإيران وتركيا يقلق الكيان الصهيوني!
بنغلاديش.. حائز على جائزة نوبل يتولى رئاسة الحكومة
باقري: لإيران الحق اتخاذ الرد المناسب دفاعا عن أمنها وسيادتها الوطنية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك