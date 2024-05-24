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الجيش الإيراني يعلن نتائج التحقيقات الأولية بتحطم مروحية رئيسي


أعلن الجيش الإيراني، امس الخميس، نتائج التحقيقات الأولية في أسباب تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال التقرير الأول الصادر عن هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، إنه "تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث".

وجاء في التقرير "بعض التصرفات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع، وهي قيد التحقيق، وبعض الحالات يمكن الجزم بذكرها".

 وأضاف "استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد"، موضحاً "قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران".

 ولفت التقرير الى أنه "لم يتم ملاحظة آثار لطلقات نارية أو ما شابه ذلك على جسم مروحية الرئيس الراحل"، مؤكداً أنه "قبيل سقوط المروحية بنحو دقيقة ونصف تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها".

 وكشف التقرير "اشتعلت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بمرتفع، ونظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية البحث طوال الليل".

 وتابع " في صباح يوم الاثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق والعثور على حطام مروحية الرئيس الراحل"، مضيفاً "لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة".

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