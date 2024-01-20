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مسؤول أمريكي: إصابة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق


  أفاد مسؤول أمريكي نقلا عن تقارير أولية بأن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد الأمن العراقي أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية اليوم السبت.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول أن "التقارير الأولية تشير أيضا إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ"، مشيرا إلى أن "التقييم ما زال مستمرا".
وأفادت وسائل إعلام اليوم السبت، بتعرض قاعدة عين الأسد العسكرية غربي العراق، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لهجوم بأكثر من 10 صواريخ.
وقال مصدران أمنيان ومصدر حكومي لوكالة "رويترز" إن المهاجمين أطلقوا عدة صواريخ على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية. وتم إطلاق الصواريخ من منطقة البغدادي القريبة في الجزء الغربي من محافظة الأنبار.
وأشار مسؤول عسكري أمريكي رفض الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إلى أن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار.
وأكد أنه يجري الآن "تقييم أولي للأضرار"، لكن المعلومات "الأولية" تشير إلى أن "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".
وبحسب وسائل إعلام محلية، تقوم قوات الأمن العراقية حاليا بتمشيط المنطقة التي يعتقد أن الصواريخ أطلقت منها باتجاه القاعدة العسكرية.
وفي وقت سابق، حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" قصف هدف حيوي في إسرائيل بصاروخ "الأرقب" البعيد المدى نصرة لقطاع غزة.
وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.
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