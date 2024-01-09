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سفير سعودي، المملكة لا تزال مهتمة بصفقة تطبيع مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة!


 أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا في تصريح له، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وتحدث الأمير خالد بن بندر لـقناة بي بي سي إن الاتفاق كان قريبا عندما أوقفت المملكة المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح السفير السعودي في لندن أن هناك اهتماما مطلقاً بين قادة بلاده للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الصفقة "كانت قريبة، ليس هناك شك. بالنسبة لنا، النقطة النهائية لم تتضمن بالتأكيد أقل من دولة فلسطين المستقلة. لذلك، بينما لا نزال، بعد السابع من أكتوبر ، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يعني أن ذلك ستأتي على حساب الشعب الفلسطيني.
وتابع، كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من دولة فلسطينية. أحدهما لا يأتي دون الآخر. التسلسل وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته.
وقال أيضا إنه يود أن يرى بريطانيا تعتدل في موقفها وتعامل إسرائيل بنفس الطريقة التي تعامل بها الجميع، وأضاف أن النقطة العمياء تجاه إسرائيل هي مشكلة حقيقية لأنها توفر نقطة عمياء للسلام.
ومن الجدير بالذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية أننا نقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق.
وأكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية مهمة للغاية وأن أي اتفاق يجب أن يسهل حياة الفلسطينيين، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وكان المسؤولون السعوديون قد طلبوا من الولايات المتحدة وقف المناقشات الثلاثية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
وبعد لقائه ولي العهد الأمير محمد يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين إنه طرح موضوع التطبيع على أجندة اللقاء، وأضاف، هناك إهتمام واضح هنا بمتابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة، ومن الواضح أيضا أنه سيتطلب وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية.
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