أمير الكويت يصدر أمر أميري بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن صدور أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وجاء هذا الأمر، بعد نحو أسبوعين من تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما.وبعتبرالشيخ محمد (68 عاما) الابن الرابع لأمير الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح، الذي تقلد الحكم من عام 1965 حتى وفاته في 1977.وقد تولى منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة عام 1993 وبقي في منصبه لمدة عقد.وهو دبلوماسي حائز على درجة دكتوراة في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفرد،وكان قد عُين وزيرا للخارجية عام 2003 وقدم استقالته في 2011، في خضم أزمة سياسية. واعتُبرت استقالته حينها اعتراضا على تقاعس الحكومة عن تنفيذ إصلاحات فعلية إزاء شبهات فساد.