الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري في سوريا.

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة".

وقال رئيسي في رسالة بخصوص استشهاد رضي موسوي في سوريا بـ"هجوم إسرائيلي": "أتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني ورفاقه في الحرس الثوري الإسلامي لاستشهاد سيد رضي موسوي في الهجوم الصاروخي الذي شنه النظام الصهيوني المجرم على دمشق".

وأضاف رئيسي: "هذا الجنرال الشجاع الذي كان رفيق الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، استشهد تحت ستار مستشار لمحور المقاومة الإسلامية في حماية مرقد أهل البيت في سوريا ي وفي سبيل الحفاظ على مُثُل الإسلام السامية نال الشهادة وترك اسما خالدا لنفسه".

وأردف: "ولا شك أن هذا الإجراء هو علامة أخرى على الإحباط والعجز والعجز للكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة، وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم الاثنين، باستشهاد القائد العسكري البارز في الحرس الثوري رضا موسوي، جراء قصف صهيوني غادر استهدف منطقة السيدة زينب ب‍دمشق.