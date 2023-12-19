بوتين يقدم أوراقه كمرشح رئاسي جديد

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية لغرض ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة في أذار 2024.

ويذكر أن بوتين قد أعلن عزمه الترشح للإنتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، من خلال حديثه مع المشاركين المكرمين في حفل تكريم أبطال روسيا بميداليات النجمة الذهبية.

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية ستُعقد في أيام 15 و16 و17 من أذار من عام 2024 المقبل.