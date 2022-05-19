الصفحة الدولية

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب قيام الكونغو الديمقراطية بطرد رئيس الموساد !


كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بطرد رئيس جهاز "الموساد" السابق يوسي كوهين، إبان وجوده في المنصب عام 2019.

وأكدت "هآرتس" أن العديد من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومنها مؤخرا إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، "يلحق الضرر في صورة إسرائيل أمام العالم".

وذكرت أن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية تقف متحفزة كي تمنع نشرا آخر فيه، ما يمس بصورة إسرائيل"، موضحة نقلا عن "مصادر أمنية"، أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين سافر إلى الكونغو عام 2019 ثلاث مرات رفقة الملياردير دان غارتلر، دون أن ينسق زيارته مسبقا مع السلطات، ودون أن يخفي هويته".

ونوهت الصحيفة بأن "كوهين وفي اثنتين من هذه السفريات على الأقل، التقى الرئيس السابق للجمهورية، جوزيف كبيلا، الأمر الذي أثار اشتباه الرئيس القائم، فليكس شيسكدي".

وبينت أن "علاقات كوهين وكبيلا وزياراته غير المنسقة، أثارت مخاوف في محيط رئيس الكونغو، وفي قرار شاذ طرد رئيس الموساد السابق من دولته في نهاية الزيارة الثالثة".

ونبهت "هآرتس" بأن "سلوك كوهين (رئيس الموساد في حينه) الخطير، الذي أدى إلى طرده وكشف نشاطه في الكونغو، هو المدماك الذي لم يخضع للرقابة في هذه القصة".

وأضافت: "لقد كان هدف هذه الزيارات هو صندوق مفاسد بحد ذاته، غير أن الرقابة لا تسمح بنشر هذه التفاصيل، والتحدي الذي لأجله كانت مهمة كوهين، يوجد أغلب الظن علاقة هزيلة فقط بأمن الدولة، ومجرد استخدام "الموساد" لأجل التصدي يثير تساؤلات قاسية حول طبيعة تفكك كوهين والدولة".

وقدرت أن "الرقابة تمنع النشر لاعتبارات صورة إسرائيل، وليس بالذات لاعتبارات تتعلق مباشرة بأمنها، ومع أن لنشر التفاصيل يوجد احتمال لإثارة عاصفة دولية، من الصعب أن نتخيل ضررا حقيقيا لأمن إسرائيل إذا ما انكشفت تفاصيل هذه القضية".

 

واستهجنت الصحيفة العبرية منع الرقابة العسكرية نشر السبب الحقيقي لزيارات كوهين إلى الكونغو، مطالبة "الرقابة بأن ترفع فورا التعتيم عن تفاصيل القضية، فدولة تعمل فيها الرقابة العسكرية لاعتبارات الصورة ليست جديرة بلقب ديمقراطية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة إسرائيلية تكشف سبب قيام الكونغو الديمقراطية بطرد رئيس الموساد !
روسيا تعلن استسلام 771 مقاتلا من كتيبة "آزوف" في ماريوبول
الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا متوقفة
إيران تحتجز سفينة أجنبية وتتهم طاقمها بنقل وقود مهرب
روسيا تعلن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا
روسيا "تطرد" 24 دبلوماسياً إيطالياً من أراضيها
القبض على نجل برلماني مصري شهير بتهمة قتل عامل نظافة
روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق
النمسا: لن ننضم إلى "الناتو"
تركيا تضع شرطاً لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك