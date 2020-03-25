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سكرتير القائد العام يعلن تخصيص طائرة لنقل فنانين وممثلين من اربيل الى بغداد


أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأربعاء، عن تخصيص جهد جوي لنقل منتسبي وزارة الثقافة (فنانين وممثلين) من أربيل إلى بغداد جواً.

وقال البياتي في حديث صحفي إنه " تم تخصيص جهد جوي يوم غد لنقل منتسبي وزارة الثقافة (فنانين وممثلين) من أربيل إلى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "تخصيص الجهد الجوي جاءلمرور فترة على إنهاء واجبهم وصعوبة عودتهم إلى بغداد"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجرءات الصحية في مطارات الدولة".

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سكرتير القائد العام يعلن تخصيص طائرة لنقل فنانين وممثلين من اربيل الى بغداد
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