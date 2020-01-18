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يونس محمود عن استقالة اتحاد الكرة: الهدف الأول تحقق


علق النجم الدولي السابق، يونس محمود، على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استقالته الجماعية مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال، عن جميع القضايا في المحاكم العراقية ومحكمة النزاعات الرياضية الدولية "كاس".

ونشر محمود تغريدة على "تويتر" قائلاً: "الهدف الأول تحقق اليوم بعد عام ونصف تقريبا لرسم خارطة طريق جديدة في كرة القدم العراقية".

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة العامة للاتحاد في الـ25 من كانون الثاني الحالي من أجل اعتماد هيئة إدارية مؤقتة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.

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