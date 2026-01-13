المالية : العراق حقق ثاني أعلى درجة تحسن على مستوى العالم في مؤشرات الحوكمة الدولية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، أن العراق حقق ثاني أعلى درجة تحسن على مستوى العالم في مؤشرات الحوكمة الدولية (WGI)، مشيرة إلى أن مؤشر كفاءة الحكومة سجل أعلى مكاسب التقييم ضمن هذه المؤشرات.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المؤشرات العالمية، أن درجات الحوكمة الدولية للعراق شهدت تحسناً ملموساً، إذ ارتفعت من 29.5 نقطة في عام 2023 إلى 32.5 نقطة في عام 2024، في تطور يعكس تقدماً واضحاً في الأداء المؤسسي والإداري".

وأكدت الوزارة أن "هذا الارتفاع يعد مؤشراً إيجابياً على فاعلية السياسات المالية والإدارية المتبعة، ولا سيما تلك الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية".

وأوضحت أن "هذا التقدم جاء نتيجة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب العمل المتواصل على أتمتة الإجراءات المالية وتوسيع تطبيقات الحوكمة الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الحكومي وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والإدارية للدولة".

وأشارت الوزارة إلى أن "استمرار هذه الإصلاحات يمثل أولوية حكومية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدة "مواصلة العمل على تطوير الأنظمة والإجراءات بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة".