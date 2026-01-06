مصرف الرشيد يعلن إطلاق اقيام سندات إعمار ( الاصدارية الثالثة )

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق اقيام سندات إعمار ( الاصدارية الثالثة )، حيث ذكر إعلام المصرف، في بيان، أنه "تقرر إطلاق اقيام سندات إعمار الاصدارية الثالثة من فئة(500000) دينار فقط لا غيرها مع صرف مبالغ الفوائد نصف السنوية الرابعة والأخيرة". كما أوضح، "شمول سندات إعمار من فئة (1,000,000) دينار فقط لا غير بصرف مبالغ الفوائد نصف السنوية الرابعة".

فيما دعا المصرف المواطنين المشمولين إلى "مراجعة الفروع المعنية لغرض إتمام إجراءات الاستلام" ،مؤكداً "التزامه الكامل بالإيفاء بجميع استحقاقات السندات الحكومية، في إطار دوره الوطني بدعم خطط الإعمار وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي".