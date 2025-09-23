وزارة التخطيط: انخفاض التضخم السنوي لشهر آب بنسبة 1%

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، انخفاض التضخم السنوي لشهر آب بنسبة (1) بالمئة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة، سجلت ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال شهر آب الماضي بنسبة (0.8%)، مقارنةً مع شهر تموز الذي شهد انخفاضاً بمعدل (0.1%)".

كما أوضح أن "معدل التضخم السنوي لشهر آب 2025 انخفض بنسبة (1%) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2024"، مرجحاً "الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار ثلاثة أقسام رئيسة، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.7%)، وقسم السكن بنسبة (0.1%)، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.6%)".

وأضاف أن "أربعة أقسام أخرى شهدت انخفاضًا في أسعارها، فيما استقرت أسعار خمسة أقسام عند مستوياتها المسجلة في شهر تموز الماضي".