وزير النفط يؤكد دعم الحكومة لملتقى العراق للاستثمار


 

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الخميس، على تحضيرات ملتقى العراق للاستثمار، مؤكداً دعم الحكومة لملتقى العراق للاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، حيان عبد الغني، التقى وفد اللجنة التحضيرية لملتقى العراق للاستثمار، برئاسة إبراهيم المسعودي البغدادي، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي وعضو اللجنة التحضيرية".

وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس قدم شرحاً مفصلاً عن الجلسة الحوارية الخاصة بوزارة النفط، التي من المقرر أن يترأسها وزير النفط في يوم 27 أيلول الحالي، وتم خلال اللقاء التداول بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة النفط، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والصناعات النفطية".

وتابع البيان، انه "تمت خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات اللوجستية والتحضيرات المتعلقة بإرسال الدعوات إلى الوزراء المعنيين، من بينهم وزير النفط التركي ووزير النفط اللبناني".

كما أكد الوزير "حرصه على دعم الملتقى، الذي يعكس التوجه الحكومي نحو تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".

كذلك لفت البيان إلى، أن "اللقاء حضره كل من المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي، ثابت كاظم الصافي، ومعاون مدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية للاستثمار، حسين علي كنبار، إضافةً إلى حازم الشمري من قسم الإعلام والعلاقات".

 

