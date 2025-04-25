الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: نسب إنجاز مشروع أنبوب الغاز في شط البصرة وصلت لمراحلها النهائية


 

صرّحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بأن نسب إنجاز مشروع أنبوب الغاز في شط البصرة وصلت لمراحلها النهائية، حيث ذكر مدير هيئة مشاريع الجنوب التابعة لشركة المشاريع النفطية منتصر كاظم حالوب في بيان، إن "العمل في مشروع أنبوب الغاز الممتد من ميناء خور الزبير إلى نقطة الربط في ناظم شط البصرة يسير بوتيرة متقدمة جداً، وأن نسبة الإنجاز بلغت مراحلها النهائية".

وأوضح حالوب أن "المشروع الذي أطلق عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اسم (مشروع التحدي) ليس بسبب ضخامة حجمه فقط، وإنما لضيق الوقت المحدد لتنفيذه حيث يبلغ طول الأنبوب 40 كم بقطر 42 عقدة، حيث تم الوصول إلى مراحل متقدمة خلال مدة لم تتجاوز الـ 62 يوماً".

فيما لفت إلى أن "نسبة الإنجاز في أعمال الردم بلغت 65% فيما أُنجزت جميع أعمال اللحام والتصوير الشعاعي بنسبة 100%، مؤكداً أن المباشرة بأعمال الفحص المائي ستتم قبل الموعد المحدد"، مبيناً أن "الأنبوب صمم لنقل الغاز المسال القادم من منصة خور الزبير وبسعة تصل إلى 800 مقمق وضغط تشغيلي يبلغ 70 بار وسيتم ربطه قريباً بأنبوب الغاز الوطني ذي القطر 48 عقدة على أن تتم المباشرة بعملية الربط قبل الأول من أيار المقبل".

وتابع أن "هذا الإنجاز يعد دليلاً واضحاً على كفاءة الكوادر العراقية التي تقود المشروع بكامل تفاصيله الفنية ويؤكد على إمكانية تنفيذ مشاريع كبرى بزمن قياسي وجودة عالية".

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وزارة النفط: نسب إنجاز مشروع أنبوب الغاز في شط البصرة وصلت لمراحلها النهائية
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