العراق على خطى لبنان..!

حسام الحاج حسين ||

سياسة التجويع والتركيع التي تتبعها الولايات المتحدة والسعودية ضد لبنان من اجل انهاء الدولة اللبنانية في خطوات مدروسة بمساعدة (البنك الدولي) لانها من اهم ادوات الامبريالية.

نرى نفس السيناريو يطبق في العراق . لكن باأدوات عراقية تكون أمريكية وأمبريالية اكثر من الأمريكيين انفسهم .

والهدف هو تجويع الشعب العراقي وتركيعه للقبول بأي مشروع يكون ابطاله بن زايد وبن سلمان .

هذه الادوات العراقية التي تتكون من الحكومة وداعمية من الكتل المعروفه والتي تعتبر بعضها زورا وبهتانا مقاومة وهم يقاومون لقمع الفقراء وقتل الشعب .

انظروا الى الفرق بين تيار الوفاء للمقاومة في لبنان وبين سائرون مثلا سترى من يقتل جمهوره ويقوي الخصوم ،،!

في لبنان الجوع لن يصل الى الشيعة كما تقول الغارديان لان حزب الله اطلق حملة ( السجاد ) وهي تقوم بتوفير المواد الغذائية للشعب .

بينما سائرون تساند وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومصطفى الكاظمي للمضي قدما بتنفيذ الأجنده الخليجية والأمبريالية لتجويع وتركيع الشعب ،،!