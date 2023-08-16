تاريخ تآمر الانفصاليين الكويتيين على العراق (2)

رياض سعد ||

شنت زمر الانفصاليين في الكويت الحملات الاعلامية الشعواء ضد العراق والامة العراقية بحجة دخول القوات الصدامية ؛ وهم اول من دعم وساند صدام وحزب البعث الاجرامي ؛ لاسيما في حرب الخليج الاولى , بل وطالما سلمت المخابرات الكويتية المعارضين العراقيين الاحرار للسلطات الصدامية ... وغيرها الكثير الكثير من موبقات الانفصاليين الكويتيين ؛ وما من احد الا ويعلم ان الشعب العراقي لا يؤاخذ بجريرة او جريمة صدام ضد هذا الطرف او ذاك ؛ فهو بريء من كل جرائم النظام البائد ؛بل ومعارض لها جملة وتفصيلا ؛ ولعل الانتفاضة الشعبية الخالدة والتي اعقبت حرب الخليج الثانية ؛ دليل على ما ذهبنا اليه انفا .

ومع ذلك تبث الكويت سمومها الصفراء تجاه العراق والامة العراقية حصرا ؛ اذ ان وسائل اعلامها ونخبها ورجالها يروجون للكراهية العامة وبغض كل ما هو عراقي وتشويه سمعة العراقيين والصاق التهم والمثالب بهم ... ؛ والمفروض بهم توجيه سهام نقدهم لمن سامهم سوء العذاب وهو معروف – صدام و زبانيته لا غير - ؛ الا ان هجومهم المنكوس طال كل العراقيين بلا استثناء ؛ فقد شمل السياسيين ورجال الدين والقادة وشيوخ العشائر والفنانين والرياضيين والكتاب والعلماء والادباء والمبدعين ... الخ ؛ ومن هذا تعرف ان هدفهم من هذه الحملات يتجاوز هدف الادانة لصدام و زمرته ... ؛ ولا تظن ان هذه التصرفات والسلوكيات العدوانية الكويتية تجاه العراق والعراقيين وليدة حرب الخليج الثانية ؛ بل هي تمتد لأكثر من 80 عام .

وقد سخرت الكويت ولا زالت ثرواتها واموالها من اجل نشر الفتن والقلاقل في العراق والعمل على تقسيمه وتجزئته بشتى الطرق والوسائل ؛ ومن المعروف ان الانفصاليين في الكويت لهم اليد الطولى في تخريب وتدمير البنى التحتية والمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية العامة عام 2003 , وكذلك في دعم مجاميع وفصائل الارهاب والاجرام ... ؛ ناهيك عن التخريب الاقتصادي المتعمد وذلك من خلال الاستيلاء على الحقول النفطية المشتركة والتمدد نحو الاراضي والمياه العراقية , وانشاء المشاريع التي تلحق الضرر بالعراق والعراقيين .

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