المقالات

يجب ردع أمريكا بقوة وتحركات سفيرتها غير مرحب بها


إياد الإمارة ||

 

من يفكر بطريقة وديعة للتعامل من الإدارة الأمريكية الإرهابية فهو واهم جداً..

أو أحمق جداً..

أو عميل جداً..

الوداعة مع الإدارة الأمريكية الإرهابية تدور بين هذه الإتجهات الثلاثة:

الوهم

الحماقة

العمالة

لأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية "أُمة المثلية"

 - عدواني دموي.

- غير مبرر وغير مقبول.

- له نتائج كارثية علينا على كافة الأصعدة.

 فهل بعد هذا كله علينا التعامل من أمريكا الكفر والشذوذ والإرهاب بوداعة؟

استنكرتُ ومعي الجميع -إلا ما رحم ربي- الممارسات القبيحة والشاذة التي قام بها مأفون "ثلة الضلالة" مصطفى مشتت لعنه الله وأخزاه، لم نكن نقبل منه ذله وصغارته بين يدي الإمريكان، ولم نقبل لهذا النجس تنفيذه للبرامج الأمريكية بكل ما فيها من سوء، وقلتُ وقلنا لهذا المأفون وهو على سدة الحكم ما تحفظه مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع أخرى، لم نخشَ هذا المأفون العفن الجبان ولا نخشى غيره وكما قلنا له ما قلناه واستنكرناه نقوله الآن:

لماذا تتحرك سفيرة الإرهاب الأمريكي في بغداد بكل هذه الصلافة والحرية وهي تجري لقاءات مكوكية مع الأطراف العراقية؟

إن هذه الإرهابية تلتقي بالجميع بلا إستثناء أكثر من لقاءات الجميع بعضهم مع البعض الآخر!

هل كانت لقاءات المأفون حراماً وأُبدلت بعد أن أزيح بفتوى جديدة تُجيز هذا التعدي الأمريكي على الكرامة العراقية؟

أم إن الجماعة قد أَمنوا صوتنا بأنا لن نتحدث بنفس الطريقة التي كنا نتحدث بها مع مأفون "ثلة الضلالة"؟

كلا..

وألف كلا..

فلستُ ولسنا من هذا النوع الذي يكيل بمكيالين..

لسنا هذا الجمهور الذي لا يُجيد إلا التصفيق والمديح بحق وبغير حق..

نحن لسنا كذلك أبدا..

ما تقوم به سفيرة الإدارة الأمريكية الإرهابية هذه الأيام غير مشرف، وغير مقبول، ولا يمكن أن يمر مروراً عابرا..

ما تقوم به هذه الفاسقة المارقة الشمطاء الإرهابية المنحرفة هو تعدي على كرامة العراقيين وعلى حقوقهم وثوابتهم ونواميسهم..

ومَن يقبل بذلك لا يقبل به أي عراقي حر غيور وسوف يرفضه هذا الشعب المُمتحن ولا يقبل به والأيام دول.

المخطط الأمريكي هذه المرة غير مختلف عن المخططات السابقة وهي تلوح بالعصي والعصي فلا تلوح أمريكا بالجزر دائماً..

نحن في العراق والمنطقة بين مطرقة عودة داعش وسندان جيوش أمريكية غازية تعزز وجودها القديم "العصى والعصى"!

كل ذلك من أجل ماذا؟

هو من أجل أن تستعبدنا..

هو من أجل أن تنهب خيراتنا..

هو من أجل أن تُبقي على تخلفنا، جهلنا، مرضنا..

هو من أجل أن تقوي شوكة الكيان الصهيوني الإرهابي اللقيط في المنطقة العربية والإسلامية..

ولا خيار ثاني أمامنا سواء قبلنا بالذُل الأمريكي أم لم نقبل به إذ الخيار الوحيد هو الموت!

فلماذا نموت أذلاء؟

لماذا لا نموت بشرف؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولاية الفقيه بين القبول والرفض..
يجب ردع أمريكا بقوة وتحركات سفيرتها غير مرحب بها
الأنساب بين الوراثة والأحساب
"سفرة الى الله"..النقد والمصداق..
لبعث.. صراع زعامة ورهان مستحيل
من استراتيجيات البعث التكريتي الهجين (2)
حقيقة اللقاء العسكري بين واشنطن وبغداد
وقفة مع الاعلامي عدنان الطائي
بلاسخارت وتهديدها المبطن للعراق..!
مابين التقرب لحكومة الإمام علي العادلة وضحية الإمام الحسين..وابعادها..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك