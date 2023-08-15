يجب ردع أمريكا بقوة وتحركات سفيرتها غير مرحب بها

إياد الإمارة ||

من يفكر بطريقة وديعة للتعامل من الإدارة الأمريكية الإرهابية فهو واهم جداً..

أو أحمق جداً..

أو عميل جداً..

الوداعة مع الإدارة الأمريكية الإرهابية تدور بين هذه الإتجهات الثلاثة:

الوهم

الحماقة

العمالة

لأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية "أُمة المثلية"

- عدواني دموي.

- غير مبرر وغير مقبول.

- له نتائج كارثية علينا على كافة الأصعدة.

فهل بعد هذا كله علينا التعامل من أمريكا الكفر والشذوذ والإرهاب بوداعة؟

استنكرتُ ومعي الجميع -إلا ما رحم ربي- الممارسات القبيحة والشاذة التي قام بها مأفون "ثلة الضلالة" مصطفى مشتت لعنه الله وأخزاه، لم نكن نقبل منه ذله وصغارته بين يدي الإمريكان، ولم نقبل لهذا النجس تنفيذه للبرامج الأمريكية بكل ما فيها من سوء، وقلتُ وقلنا لهذا المأفون وهو على سدة الحكم ما تحفظه مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع أخرى، لم نخشَ هذا المأفون العفن الجبان ولا نخشى غيره وكما قلنا له ما قلناه واستنكرناه نقوله الآن:

لماذا تتحرك سفيرة الإرهاب الأمريكي في بغداد بكل هذه الصلافة والحرية وهي تجري لقاءات مكوكية مع الأطراف العراقية؟

إن هذه الإرهابية تلتقي بالجميع بلا إستثناء أكثر من لقاءات الجميع بعضهم مع البعض الآخر!

هل كانت لقاءات المأفون حراماً وأُبدلت بعد أن أزيح بفتوى جديدة تُجيز هذا التعدي الأمريكي على الكرامة العراقية؟

أم إن الجماعة قد أَمنوا صوتنا بأنا لن نتحدث بنفس الطريقة التي كنا نتحدث بها مع مأفون "ثلة الضلالة"؟

كلا..

وألف كلا..

فلستُ ولسنا من هذا النوع الذي يكيل بمكيالين..

لسنا هذا الجمهور الذي لا يُجيد إلا التصفيق والمديح بحق وبغير حق..

نحن لسنا كذلك أبدا..

ما تقوم به سفيرة الإدارة الأمريكية الإرهابية هذه الأيام غير مشرف، وغير مقبول، ولا يمكن أن يمر مروراً عابرا..

ما تقوم به هذه الفاسقة المارقة الشمطاء الإرهابية المنحرفة هو تعدي على كرامة العراقيين وعلى حقوقهم وثوابتهم ونواميسهم..

ومَن يقبل بذلك لا يقبل به أي عراقي حر غيور وسوف يرفضه هذا الشعب المُمتحن ولا يقبل به والأيام دول.

المخطط الأمريكي هذه المرة غير مختلف عن المخططات السابقة وهي تلوح بالعصي والعصي فلا تلوح أمريكا بالجزر دائماً..

نحن في العراق والمنطقة بين مطرقة عودة داعش وسندان جيوش أمريكية غازية تعزز وجودها القديم "العصى والعصى"!

كل ذلك من أجل ماذا؟

هو من أجل أن تستعبدنا..

هو من أجل أن تنهب خيراتنا..

هو من أجل أن تُبقي على تخلفنا، جهلنا، مرضنا..

هو من أجل أن تقوي شوكة الكيان الصهيوني الإرهابي اللقيط في المنطقة العربية والإسلامية..

ولا خيار ثاني أمامنا سواء قبلنا بالذُل الأمريكي أم لم نقبل به إذ الخيار الوحيد هو الموت!

فلماذا نموت أذلاء؟

لماذا لا نموت بشرف؟