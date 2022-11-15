متقاعدة دمج براتب وزير !!

باقر الجبوري ||

على شاشة احدى الفضائيات يسال مقدم البرنامج ضيفته المجاهدة ( الشيوعية ) الست هناء ادور !!

لماذا تصمتين حينما تحدث مظاهرات في كردستان فيما ترفعين صوتك عاليا حينما تحصل مظاهرات في الوسط والجنوب !

يعني نفس المظاهرات ونفس المجتمع ونفس المطالب ( الاعمار والخدمات واقالة ومحاكمة الفسادين والمطالبة بالتعيين الخ الخ ) !

والاختلاف هنا فقط بالجهات التي خرجت عليها المظاهرات يعني جهات فاسدة كردية وليس شيعية !

الجواب !!

بعد الارتباك ومحاولة التبرير !!

تقول .. نحن نستنكر ونحتج وقد نرسل رسائل او ما شابه !!

عمي يا استنكار ويا شجب ويا رسائل !

بالعباس ما تگدين تفتحين حلگچ بکلمه امام البرزاني وربعه وسوالفچ‌ ووطنیاتچ ما تمشیهن بس عالشیعة الجهلة وكلاب السفارات حالچ من حال المئات ممن یستلم رواتب من الحکومة في مقابل العمل على اسقاطها ( سياسين واعلامين وموظفين ) تسلقوا على اكتاف الشيعة في زمن الصدفة !وللتوضيح اكثر فما يجهله اغلب الاخوة ان المجاهدة الست ( هناء أدور الشيوعية ) قد حصلت وبواسطة السيد البرزاني على راتب تقاعدي من خزينة الدولة العراقية وبمنصب وزيرة مع انها لم تخدم ولا يوم واحد في الدولة العراقية ( لاقبل ولابعد السقوط ) !!

ومع ذلك تجدها تتكلم عن فساد الحكومات المتعاقبة التي رضيت بفساد استلامها لذلك الراتب التقاعدي بدون وجه حق في مقابل العمل مع بما يخدم السيد البرزاني فقط !!