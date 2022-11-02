الرئيس محمد شياع السوداني فالك طيب..!

إياد الإمارة ||

لقد أحسن الجميع كثيراً بإختيارك بعد أن شارك "بعضهم" بأسوء إختيار في تاريخ العراق وفي تاريخهم الذي تمثل بالأسوء الكاظمي..

الرئيس محمد شياع السوداني إختيار موفق وقرارات موفقة وإن شاء الله تبارك وتعالى ستكون كما هو العهد بك أول مرة.

كلمة إلى الذين اختاروا الكاظمي من قبل ومَن سبقاه من السيئَين الإثنين "عبادي، عبد المهدي": ادعموا الرئيس محمد شياع السوداني ودافعوا عنه ولا تضعوا العراقيل أمامه يكفينا منكم سوء إختياركم وسكوتكم عن الكاظمي بكل قبحه..

كونوا مع الرئيس محمد شياع السوداني عسى أن يبرئكم الشعب العراقي الذمة ويدعوا لكم بحسن العاقبة.

قرارات الرئيس محمد شياع السوداني الأولى صائبة جداً وحظيت بقبول الشارع العراقي..

النجفيون احتفلوا بالقرار..

ونحن في البصرة وفي بقية مدن العراق..

الناس تستبشر خيرا..

اضرب بؤر الجيف النتنة التي كانت تزكم العراقيين بروائحها النتنة.

أيها الرئيس..

أيها الكتل السياسية..

قد يُغير البعض جلده "يعني ينزع ملط" ويتحول إلى إطاري "يصبح متحولاً" يدعم السيد محمد شياع السوداني وقد وقد....، وهؤلاء كُثر رأيناهم أول مرة مع العبادي ومع المنتفجي وأبشع ما رأيناهم مع الكاظمي..

هؤلاء جزء من الطبيعة البشرية "الدونية" عاملوهم كما ينبغي، لا تقربوهم كثيراً، لا تقطعوا أرزاقهم فأغلبهم يلهث خلف قوته أو شيء من رفاهية لا تقطعوا ارزاقهم لكن لا تقربوهم كثيراً منكم ولا تعتمدوا عليهم.

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