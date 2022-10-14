فرحنا بالسيد السوداني واستبشرنا به خيرا

إياد الإمارة ||

يعلم الله كم شعرت بالحزن الشديد وأنا أسمع قرار تنصيب العبادي رئسياً لمجلس الوزراء العراقي وكتبتُ عدداً من المقالات التي تعترض على تنصيبه وكتبتُ غيرها مستنكراً سياسته الرعناء وقراراته المنفعلة التي تصدر من فكر عقدي مأزوم.

وأصبح حزني أشد وأنا أسمع عن نية القوم تنصيب عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء..

فسارعت بالكتابة حوله محذراً الجميع من مخاطر هذا القرار غير المنصف..

وكتبتُ في عبد المهدي كتاباً كاملاً هاجمته فيه بقوة وهو لم يتسنم المنصب محذرا من إستقالته وعواقبها الوخيمة والكتاب موثق بالتواريخ.

لكن حالي لا يُقارن مع قرار تنصيب مصطفى الكاظمي..

وأنا أعلم مَن اختاره ولماذا، لذا هاجمتُ الكاظمي ومَن اختاره من اليوم الأول وقلتُ فيه معرضاً ما لم أقله في السابقَين "العبادي وعادل عبد المهدي"، وتحدثتُ عبر عدد من وسائل الإعلام عن الكاظمي ووصفته بأنه رئيس وزراء "مشي .. مشي"

مضى الرجل بما يحمل من مساوئ وسيلعنه التاريخ حياً وميتا.

لكني استبشرت بالسوداني خيراً مذ أُعلن عن إختياره، إذ الرجل من أهل المعروف، والعمل الصالح، والتاريخ الناصع، والخبرة والمعرفة وعمق التجربة، ما يجعله إن شاء الله تعالى ناجحاً ومتميزاً يحظى بقبول الجميع.

عهدنا بالسوداني انه سليل الشهادة فكن "ابو مصطفى" بحجم الشهادة وأعمل ليكونوا الشهداء شفعاء لك يوم القيامة إن شاء الله تعالى..

آمين رب العالمين

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