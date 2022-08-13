مبيعات النفط، الموازنة، المالكي 2014، سرقة الأموال

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ضياء المحسن || مواضيع شائكة يقوم التحليل بتفكيكها وإعادتها الى أصولها، فالتحليل السياسي يقوم بتحليل الحدث وتفكيكه وتأثيراتها الداخلية والإقليمية والدولية، بالإضافة الى تأثير العوامل الداخلية والإقليمية والخارجية على هذا الحدث، للخروج بنتيجة عن ماهية التأثير على جميع ما ذكرنا بالسلب أو الإيجاب، وقطعا هذا ينسحب على التحليل الاقتصادي لأي ظاهرة إقتصادية يمر بها بلد ما أو العالم. بعض الأحداث يتشابك فيها التحليل السياسي بالإقتصادي، ومنها ما حدث في العراق عام 2014، حيث إستطاعت بعض العصابات الإجرامية في حزيران من ذلك العام من بسط سيطرتها على أجزاء من العراق، وترافق ذلك مع إعلان نتائج الانتخابات والتي فاز فيها إئتلاف دولة القانون بأكبر عدد من المقاعد، لكن مع ذلك لم يتسنَ للمالكي أن يكون رئيس وزراء للمرة الثالثة. يتهم البعض نوري المالكي بسرقة موازنة العام 2014 والتي لم تقر للأسباب المعروفة لدى الكثير من المتابعين للشأن السياسي والإقتصادي، وأنا هنا لست في وارد الدفاع عن المالكي ولا حكومته، فأنا هنا أحاول توضيح الإشكالية التي لا يريد البعض للجمهور أن يعلمها ليستمر اتهام المالكي حاضرا في أذهان الجمهور. مبيعات النفط العراقي: شركة سومو المعنية الوحيدة ببيع النفط العراقي، وكانت تبيع النفط الخفيف والثقيل على أنه نوع واحد، طبعا هذه يقلل من سعر النفط العراقي في السوق العالمية، وهذا الموضوع تم تجاوزه خلال العامين الماضيين، وهذا أيضا ليس أساس الموضوع، فمن يستلم إيرادات المبيعات النفطية هي وزارة المالية؛ لكن هذه الإيرادات يتم إستحصالها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ البيع، بمعنى أن مبيعات شهر كانون الثاني من العام 2014 يتم إستلامها في نيسان من نفس العام، وعلى هذا القياس فإن حكومة المالكي التي باعت النفط للأشهر من كانون الثاني الى حزيران 2014 لم تستلم إلا مبيعات كانون الثاني وشباط وآذار، والتي لم تتجاوز في أفضل الأحوال 45 مليار دولار، وعندما نطرح منها نفقات الحكومة التشغيلية ورواتب الموظفين ومستحقات المحافظات الشمالية الثلاثة (السليمانية ودهوك وأربيل) عندها نجد أن الحديث عن سرقات تتجاوز المائة وأربعين مليار دولار كذبة حاول البعض تسويقها ونجح في ذلك لغايات في نفوسهم. الموازنة: موضوع الموازنة موضوع شائك ومعقد، فمع إعتراضنا على الآلية التي يتم فيها إقرار الموازنة كونها ناقصة من بيانات العام الماضي الذي يجب أن ترتكز عليه، بالإضافة الى قصور في عملية التنفيذ وإستمرار وزارة المالية ووزارة التخطيط بإعداد موازنة لا تأخذ بنظر الإعتبار التطورات الحاصلة في الجانب المالي والمحاسبي، حيث أن العالم اليوم يبني موازناته على أساس صفري وليس كما يحصل عندنا بإعداد موازنة البنود والتي لا تلبي الطموح، بالإضافة الى ما يشوبها من أخطاء، موازنة عام 2014 تم تقديمها الى مجلس النواب لكنها لم تقر، فكيف يمكن لحكومة المالكي أن تسرق موازنة لم يتم إقرارها، ولم يتم تحصيل أموالها فعلا؟ المالكي: نجح المالكي في الدورة الأولى لرئاسة الوزراء من تثبيت دعائم الدولة الحديثة، من خلال فرض القانون على الجميع بدون إستثناء، لكن الرجل أخطأ في الدورة الثانية بتقريبه لشخصيات لم تكن بالمستوى المطلوب لإدارة بلد مثل العراق، وحتى مع ذلك فقد نجح في إحالة عدد من مشاريع البنى التحتية الى عدد من الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي لم يعجب شركاءه من الشيعة تحديدا. سرقة الأموال: نعم هناك سرقة كبيرة للأموال تمت في غرف مغلقة بين مسؤولين كبار في الدولة العراقية، ساهمت في عمليات السرقة بعض المصارف العراقية الخاصة، وهناك ملفات عديدة في هيئة النزاهة تتعلق بهذه السرقات، لكنها لم تغادر الأدراج بسبب الضغط السياسي والتي ينتمي لها أعضاء الهيئة، فإلى أن يحين موعد مجيء أشخاص غير حزبيين يفتحون هذه الملفات مرة ثانية، ستبقى تلك الملفات مركونة في أدراج هيئة النزاهة.