يمكن القيام بثورة شعبية حسينية بالعراق..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

انا لست بصدد الدفاع أو نقد عملية اقتحام الجماهير إلى مقر البرلمان العراقي، لأن ماحدث ويحدث هو صراع بين قوى سياسية مؤثرة ولا تربطني معهم علاقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد، وهم يعرفون ما يفعلون كلا الفريقين ولا يحتاجون مني ان أقف معهم او ضدهم، كل فريق لديهم كتاب ومثقفين وبرفسورية متخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية تقدمهم القنوات الفضائية، استوقفني مقال لمستكتب سعودي وهابي يكن الحقد الدفين إلى كل من هو شيعي بالعالم العربي والإسلامي، كتب آلاف المقالات للتهجم على كل ساسة الشيعة ومراجعهم بما فيهم أحزاب الإطار والسيد مقتدى الصدر أيضا ناله الكثير من هراء المستكتب السعودي الوهابي، كتب مقال يوصف دخول الصدريين في (مقتدى في طف جديد). شيء ممتاز عندما يهب السيد مقتدى الصدر ليعلن ثورة طف لاقتلاع الخونة والعملاء، سيد مقتدى الصدر لديه جماهير مضحية يفترض يدخل ويقوم بثورة أسوة بالثورات الشعبية ويشكل حكومة من تياره بعيدا عن المحاصصة مع أدوات وعملاء الاستعمار من ساسة المكونات المذهبية والقومية، أسوة في ثورة فيدل كاسترو وثورة الإمام الخميني العظيم.

نعم يملك السيد مقتدى الصدر وتياره رصيد شعبي مهم ومؤثر في الحياة السياسية العراقية، لديه قطاع واسع من أبناء الجنوب والوسط العراقي، في كل محافظات الوسط والجنوب وفي بغداد تشكل مدينة الصدر معقل مهم التيار الصدري مضاف لها أحياء أخرى ذات كثافة سكانية كبيرة.

نعم هناك حقيقة إن الجمهور الصدري يطيع السيد مقتدى الصدر بحيث ذهبوا إلى البرلمان العراقي وخرجوا وفي حالتي الدخول والخروج كانت الإشارة بتغريدة من السيد القائد الصدر أو وزيره صالح العراقي في تويتر.

المشكلة الحقيقية إن الصراع ما بين التيار الصدري وتحالف الإطار الشيعي أضعف المكون الشيعي ولو كان هناك تعاون مابين التيار الصدري وساسة حزب الدعوة لتم دحر الإرهاب وكان في امكانهم إقامة تجربة حكم إسلامي شيعي ديني أو ليبرالي أو علماني أو أو….الخ.

هناك حقيقة المحيط العربي الطائفي لايفرق مابين السيد مقتدى الصدر وبين نوري المالكي والعبادي ومابين المواطن الشيعي البسيط الذي يجلس في الأسواق الشعبية فكلاهما يستحب قتلهما والتقرب بدمائهم الى خالقهم إله الوهابية الذي يبيح قتل الشيعة وسبي نسائهم واطفالهم، غياب المشروع الجامع مابين ساسة أحزاب شيعة العراق هو الذي اوصلنا لهذا الوضع المزري والمؤلم، ترشيح محمد شياع السوداني لا يستوجب خروج مظاهرات ضده وخاصة هو ابن إلى شهيد داعية وأخ إلى خمسة أشقاء شهداء استشهدوا بسبب ولائهم للشهيد السيد الصدر الأول رض عم السيد القائد مقتدى الصدر،يقول هذا المستكتب البدوي المتخلف المصاب بجنون البقر(

الإطار التنسيقي كما نعلم، هو تجمع الأحزاب والقوى الأساسية الشيعية التابعة لإيران، وفي مقدمهم نوري المالكي، الذي هو اليوم في حالة حرب سياسية وشبه شعبية مع مقتدى والتيار الصدري).

النظرة الوهابية لكل شيعي سواء متحزب أو فلاح بسيط فهو فارسي عجمي، لم يأتي هذا التافه المتخلف بجديد، وحسب قول هذا المستكتب( أبلغ مصدر مقرب من التيار الصدر «الشرق الأوسط» أن «التيار أعلن ما يشبه (ساعة الصفر) للتغيير»، بعبارة مختلفة «كشط» الطبقة الشيعية الحاكمة اليوم وحلول الطبقة الصدرية «الشيعية»).

اقول إلى هذا المستكتب الوهابي يفترض بالتيار الصدري التعاون مع أحزاب الإطار في توحيد الصفوف ويمثل الشيعة مكون مهم من مكونات الشعب العراقي والعراق لهم ومن حقهم وضع حد للتسيب وقطع دابر التدخلات الإقليمية والدولية وعمل ثورة شعبية تنتهي في تشكيل حكومة رغم أنف شركاء الوطن الذين لايعجبهم إن يقود العراق شيعي، لكن من حق أعراب الخليج إن تكون ألسنتهم طوال بظل فساد وتشرذم وخلافات ساسة المكون الشيعي العراقي، نعم ثورة الحسين ع يفترض إن يقتدي بها الأحرار من شيعة العراق ويفترض إعادة هيبة الدولة بالقوة وليس بالمشاركة مع القتلة والمجرمين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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