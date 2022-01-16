المقالات

صدام وحكام العراق بعد 2003. 


  كاظم الطائي ||   اليوم وبعد أكثر من 18 عاما على سقوط الصنم..  ( البعث المجرم )حيث حكم العراق ابشع دكتاتور عرفه التأريخ منذ الأزل..  والذي تم شنقة لخيانته الوطن والمواطن..! حكم العراق أحزاب مختلفة لا اريد الخوض بمسمياتها التي اختبئ خلفها أفراد من اجل تمرير ما قاموا وسيقيمون به.. من التفاف على عقلية الكم الاكبر من المكون الشيعي.. واستخدامه  كلافته من اجل غطاء لمليء الفضاء السياسي.. كما فعلت  بعض الاحزاب بما تسمى  الشيعية لاستغلال اسم المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف.. رغم رفض الواضح من قبل المرجعية لهؤلاء الذين حاولوا واستطاعوا خداع الكثير من اتباع المذهب.. وذلك لغايات تخدم مصالحهم الشخصية وبعيدة عن المصالح العامة .. وان تلك الوجوه البائسة التي فكرت بمستوى متدني قصير المدى حيث شاركت بما  يعرف بالعملية السياسي-  وفي هذه المرحلة إنما اقتحمته أحزاب وكتل وقوى سياسية تعتمد أفكار سياسية وإدارية وتنظيمية واهية وغير عملية.. ومن الرغم طرح هذه الأحزاب نفسها في ثلاثية بديلة عن مفهوم واحد للمواطنة هي ثلاثية الشيعة والسنة والكرد. ونتيجة لذلك وصل الوضع السياسي في العراق إلى طريق مسدود لم يستطع تجاوزه وذلك رغم محاولات التي قدمها المذهب من خلال مرجعية النجف الاشرف في إستباق الأحداث.. انطلاقا من حديث أمير المؤمنين عليه السلام اما اخ لك في الدين.. او نظيرا لك في الخلق.. دون المساس بالحقوق ! إلا ان ساسة المال والغرائز لجشعها لم تكن ترى ولم تميز بين الوطنية والمصالح.. حيث وصلت تلك الوجوه البائسة والتي تعتبر نفسها  كانت في وقتها تراعي الشريك السياسي وتقدم له  ( التنازلات) الى ان وصل بها الحال الان (2022) ان تقدم لهم ( العتاب) تخيل ان شريحة كبيرة  تعتبر نفسها تمثل الاغلبية دون ايما منافس تكون بهذا المستوى المتدني في كيفية التعاطي مع الأحداث.. ونتيجة هذا الفشل الذي لحق بهؤلاء الذين لم يعد وجودهم مجدي.. نقول وبكل أريحية وصراحة واضحه .. فشلكم كان سببه مصالحكم الشخصية.. ومن هذا المنطلق نقول لكم اليوم-وغدا..عليكم مغادرة الساحة السياسية .. وتسخير الاموال التي سرقتموها  لئن تقدم إلى الشريف المتصدي ثمنا لحمايتكم من الحبل الذي عُلق به صدام ابن ابيه ؟ .. ومن الله التوفيق
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انها ام البنين..! 
القيادة فطرة أم صناعة؟!
الداهية والمتملق والفاشل..!
صدام وحكام العراق بعد 2003. 
التلاميذ الفرسان..!
ألاعيب الشيطان..!
للضغط على نواب عزم! مسرحية الخميس مستمرة!
المرجعية العليا وتحذيرات عودة الدكتاتورية .
توابل المطبخ السياسي الغير متجانسة !؟
نحن أبناء عاشوراء..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك